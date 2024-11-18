نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إنه لا يمكن وصف المدعوة داليا فؤاد المتهمة بحيازة مواد مخدرة بـ"إعلامية" وفقًا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف نقيب الإعلاميين، في بيان، بأن ما ورد بالخبر من إقتران اسمها بوصفها إعلاميه "لا صحة له"، حيث إن المذكورة غير مقيدة بجداول النقابه وغير حاصله على تصريح مزاولة المهنة ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين.

إجراءات قانونية ضدها وضد الوسيلة التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي

وأضاف، أن النقابه سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد الوسيلة (قناة القاهرة والناس) التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89) واللتين جرمتا ماقامت به الوسيلة الإعلامية بعقوبة قد تصل إلي السجن للمثل القانوني وتغريم وإغلاق الوسيلة الإعلامية.

وأكدت نقابة الإعلاميين، أنه وفقاً لنص القانون في تعريف الإعلامي بأنه كل من يقيد في النقابه، ويباشر نشاطاً إعلامياً في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ملتزماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكل من يخالف ذلك يعتبر منتحل صفة إعلامي ويعرض نفسه للمسئولية القانونية والجنائية.