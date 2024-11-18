"دينية النواب" تتوافق مع الأوقاف على مشكلة مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري

كتب- نشأت علي:

توافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، مع وزارة الأوقاف ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وممثلي الجهات المعنية من وزارة الآثار وجامعة الأزهر وغيرهم، على حل لمشكلة مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد محمود هاشم، عبير محمد نصار، دعاء محمد سليمان)، بشأن استمرار غلق مسجد عبد الرحمن كتخدا (الأثري) منذ عام 2008، والتأخير في إجراء الصيانة اللازمة له.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن استعداده لأي حلول يتم التوافق عليها داخل اللجنة ومع الجهات الأخرى المعنية بما يؤدي إلى إنهاء المشكلة.

وزير الأوقاف: مستعد أتحمل التكلفة عاجلاً مناصفة مع أي جهة

وقال وزير الأوقاف: "مستعد أن أتحمل التكلفة عاجلاً مناصفة مع أي جهة، ونبدأ الشغل فورًا من امبارح وليس غدا، وأتوجه فورًا إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتحديد جهة الولاية، وأنا قابل لأي حل لإنهاء الأزمة.

وعقب الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، بأن فضيلة الإمام صرح أن الولاية كاملة لوزارة الأوقاف، ليرد وزير الأوقاف: "موافق ومنتظر الخطاب فورًا، ابدأ وأنا موقع من الآن".

وأشار ممثل الشركة المسئولة عن التنفيذ أن تكلفة الصيانة في عام 2020 كانت نحو 20 مليون جنيه، وحاليا سعر الصرف تغير وبالتالي التكلفة تتغير، وكان رد اللجنة والوزير أن يتم انتهاز الفرصة حاليا للحل لإنهاء المشكلة.

ودعا الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، الجميع إلى التعاون والتكاتف لحل مشكلة هذا المسجد، طالما أن هناك خطورة على حياة الناس.