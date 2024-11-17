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هل يفرض قانون اللجوء الجديد رسومًا أو مصروفات إضافية على اللاجئين؟

11:21 م الأحد 17 نوفمبر 2024

قانون اللجوء الجديد

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كتب- حسن مرسي:

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يتيح للدولة تحديد صفة اللاجئ والفصل في طلبات اللجوء.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأحد، أضاف شلبي أن القانون يسهم في رصد أعداد اللاجئين وحجم الضغط على الموارد، مما يساعد في التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المناسبة.

وأشار شلبي إلى أهمية أن تكون الأرقام واضحة أمام المجتمع الدولي لتوضيح طبيعة الأوضاع على الأرض وحجم التحديات التي تواجهها مصر.

وأوضح أن تعريف اللاجئ في القانون يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية جنيف، مؤكدًا أن الدولة تلتزم بعدم فرض أي مصروفات أو رسوم إضافية على اللاجئين مقارنة بالمواطنين. بل عملت الدولة على تخفيف الأعباء عن اللاجئين، ومنحهم حقوقًا في التعليم والرعاية الصحية.

كما أشار شلبي إلى أن نظام الإقامة في مصر يشمل أنواعًا مختلفة، مثل الإقامة للمستثمرين أو بعقود عمل أو سياحة لمدة ستة أشهر، بينما يُعتبر كل من لا يندرج تحت هذه الفئات في حكم اللاجئ.

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