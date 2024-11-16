الحج 2025.. 10 تأشيرات ممنوعة من أداء الفريضة لعام 1446هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد محمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، عن التأشيرات الممنوعة من أداء الحج لعام 1446هـ- 2025م.

وقال البيه، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن التأشيرات الممنوعة من أداء الحج 1446هـ- 2025، هي: تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية- تجارية- عمل- شخصية- إلكترونية- سياحية- حكومية- مرور- تأشيرة خدمة الحجاج- تأشيرة العمرة).

التأشيرات الممنوعة من أداء الحج 1446هـ- 2025م

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن هذه التأشيرات غير مصرح لها بتأدية فريضة الحج، ومَن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

ومن المقرر أن تصدر وزارة السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار الحج السياحي 2025 بري وطيران

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ"مصراوي"، عن أسعار الحج الاقتصادي السياحي بري وطيران والـ5 نجوم "1446هـ- 2025م".

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي، بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي 2025 الـ5 نجوم:

-5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

-5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446هـ

جاءت أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 الاقتصادية 30150 جنيهًا، بينما تكون جدية حجز برامج الحج الـ5 نجوم 80150 جنيهًا.

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