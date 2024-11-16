"القابضة للنقل" تتسلم 10 أتوبيسات مُصنعة محليًا

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تسليم أول دفعة من الأتوبيسات التي تقوم شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصنيعها لصالح شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل بعدد 10 أتوبيسات من إجمالي 100 أتوبيس سياحي سوبر هاي دك مكيف ومجهز ماركة nasr-yotong موديل 2024.

الأتوبيسات تم التعاقد عليهم بين شركة النصر لصناعة السيارات (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية)، وشركتي شرق للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة (التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري).

وأكد وزير النقل، خلال الاحتفالية، أن تصنيع وتسليم هذه الأتوبيسات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفي ضوء خطة وزارة النقل لتحقيق نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب بين المحافظات مع التركيز على معايير الجودة والكفاءة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإحياء الشركات الوطنية ودعم قطاع الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن الاتفاق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام على تصنيع هذه الأتوبيسات بشركة النصر إحدى الركائز القوية لتحقيق الشركة لانطلاقة كبيرة في مجال تصنيع الأتوبيسات.

وأضاف أن هذا التعاقد يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على رفع كفاءة وتطوير الشركات الوطنية التي تعمل في مجال صناعة وتشغيل وسائل النقل البري وحيث يدخل هذا التعاقد ضمن خطة التطوير الشاملة التي أعلنتها الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير الشركات التابعة لها ومنها الشركات التي تعمل في مجال النقل البري بما يساهم في تحسين تجربة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وذلك حرصًا منها على عودة هذه الشركات لسابق عهدها في مجال ريادة نقل الركاب.

جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري تتعاون مع كل الشركات المحلية المصنعة للأتوبيسات حيث وقعت في إطار هذه الخطة عقودًا أخرى مع شركات محلية متخصصة لتصنيع وتوريد عدد كبير من الأتوبيسات الحديثة التي تتميز بمواصفات فنية وتكنولوجية عالية.

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