بمساحة 8.5 مليون متر مربع.. كامل الوزير: طرح 1124 قطعة أرض في 14 محافظة

كتب- محمد أبو بكر:

طمأن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المستثمرين قائلا: "لكل المستثمرين متقلقش، عاوز تعمل مصنع هتروح جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وهتقدم الأول على المنظومة وهي مصر الرقمية".

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الآونة الأخيرة في 14 محافظة.

وتابع: 1622 مستثمر دفع مقدم الحجز وهو 10 %، وتم تخصيص 267 قطعة وتم إرسال رسائل للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، وإجمالي قطع الأراضي التي تم تخصيصها مساحتها 8.5 مليون متر مربع.