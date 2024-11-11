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وزير الصحة يكلف الدكتور أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي

03:47 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ خلفًا للدكتور محمد ضاحي.

وينص القرار، الذي حمل رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٢٤، في مادته الأولى على أنه "يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".

كما نص القرار على أن يتم تنفيذ هذا الندب اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلتزم بتنفيذه جميع الجهات المختصة.

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الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور أحمد مصطفى رئاسة هيئة التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي
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