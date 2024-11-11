أستاذ أمراض سكر تحذر من خطر وصفات التخسيس عبر السوشيال ميديا

كتبت- داليا الظنيني:

حذرت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب قصر العيني، من انتشار وصفات التخسيس التي تُروّج عبر منصات السوشيال ميديا، مشيرةً إلى المخاطر المرتبطة باستخدام أدوية غير معروفة المصدر.

وأوضحت شلتوت أن العديد من المرضى يزورون العيادات للحصول على أدوية للتخسيس دون معرفة طبيعتها أو مكوناتها، مما قد يؤدي إلى تناول أدوية غير مثبتة علمياً.

كما أشارت إلى أن بعض هذه الأدوية قد تكون مكلفة للغاية، حيث تصل تكلفتها الشهرية إلى ألف دولار، مما يدفع المرضى للبحث عن بدائل أرخص مثل الحقن التي تُباع في العيادات.

وأضافت أن إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تروج لأدوية تخسيس غير معروفة المصدر، مما يثير تساؤلات حول سلامتها وفعاليتها.

وأكدت على أهمية استشارة الأطباء قبل تناول أي دواء أو وصفة، مشيرةً إلى أن بعض الأعشاب مثل القرفة والحلبة قد تُساعد في خفض مستويات السكر، لكن تأثيرها يكون محدوداً ولا يمكن اعتبارها علاجاً بديلاً.

كما حذرت شلتوت من أن تناول أعشاب مجهولة المصدر قد يتضمن أدوية سكر مطحونة، مما يؤدي إلى تحسن مؤقت في مستويات السكر، لكن سرعان ما يعود المريض إلى حالته السابقة عند التوقف عن تناولها.

وأكدت على ضرورة أن يكون كل علاج تحت إشراف طبيب مختص، مشددةً على أن الاعتماد على العلاجات غير المثبتة قد يُعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.