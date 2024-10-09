حدث في 8 ساعات|تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية وشروط استيراد سيارات ذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

التنفيذ خلال العام المالي الحالي.. تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.

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شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الحكومة تعلن التفاصيل (بيان رسمي)

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

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شريف صدقي: إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

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قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن مسابقات وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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بالصور.. استمرار إطلاق المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة بـ150 جنيهًا للكرتونة ضمن "بداية"

قامت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، بتوفير وضخ كميات من البيض، بأسعار مخفضة؛ لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم؛ تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

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مسؤول بالصحة العالمية لمصراوي: غلق معبر رفح يُعيق إدخال المساعدات الطبية لغزة

قال مدير برنامج الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، إن العمل الإنساني في قطاع غزة "يمر بظروف بالغة التعقيد في الوقت الراهن".

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السياحة: مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الشتاء المقبل

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار منذ توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ننشر خطة "إسكان النواب" بشأن البناء الموحد وتوفير إسكان مناسب لجميع الفئات

تعتمد خطة عمل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كل الجوانب؛ سواء أكانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعي أم موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وَفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

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الرئاسة: الرئيس السيسي يطلع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

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السيسي يهنئ قيس سعيد بإعادة انتخابه رئيسًا لتونس

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي قيس سعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن خالص تمنياته للرئيس التونسي بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة.

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