نشرة التوك شو| نجيب ساويرس يبدأ كتابة مذكراته.. الإسكان تطرح الجديد وحدات سكنية جديدة

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن البدء في كتابة مذكراته.وبشإن إمكانية أن تثير تلك المذكرات للجدل، قال ساويرس في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": "أتوقع أن تثير هذه المذكرات الجدل لأنها تتضمن مواقف لرؤساء دول وملوك، وصراعات دخلتها".

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الشباب من خطورة تناول الشيشة.وقال إن "حجر الشيشة بمثابة علبتين سجائر، وكثير من الشباب يشربونها دون أن يشعروا بخطورة ذلك".وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ضغوط الحياة والسهر والأرق تعد من أسباب زيادة أمراض القلب في الفترة الأخيرة.

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أهمية تطبيق منظومة اقتصادية في إدارة النادي الأهلي، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق قيمة مضافة للنادي على غرار الأندية العالمية.

كشف اللواء محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن دلائل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح وحدات سكنية في 15 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنها تشمل القاهرة والجيزة والمنصورة وقنا والمنيا وغيرها