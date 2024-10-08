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جمال شعبان يفجر مفاجأة: تأخر الزواج يعرض الشباب لأمراض القلب

08:20 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الدكتور جمال شعبان

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كتبت - داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الشباب من خطورة تناول الشيشة.

وقال إن "حجر الشيشة بمثابة علبتين سجائر، وكثير من الشباب يشربونها دون أن يشعروا بخطورة ذلك".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ضغوط الحياة والسهر والأرق تعد من أسباب زيادة أمراض القلب في الفترة الأخيرة.

وحذر شعبان الشباب من التأخر في الزواج، قائلاً: "الشباب المتأخر في الزواج هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بغيرهم من المتزوجين، بشرط أن يكون الزواج سعيدًا".

وأكد أن كلاً من "الزعل المكبوت والفرحة الشديدة" يؤثران بشكل كبير على القلب.

جمال شعبان أمراض القلب خطورة تناول الشيشة سجائر فاتن عبد المعبود برنامج صالة التحرير
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