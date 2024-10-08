طالب بطرحه في البورصة.. ساويرس ينفي نيته شراء النادي الأهلي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أهمية تطبيق منظومة اقتصادية في إدارة النادي الأهلي، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق قيمة مضافة للنادي على غرار الأندية العالمية.

وقال ساويرس في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم": "اندَهشتُ من تصور البعض أن هذه الرؤية تأتي من دافع لدي لشراء النادي الأهلي"، مؤكداً أن دعوته لخصخصة النادي جاءت بهدف تطويره اقتصادياً، وكان من الأفضل طرحه في شكل أسهم في البورصة، ليقوم كل محبي النادي بشراء أسهم فيه.

وأشار إلى أنه سوف يشتري عدداً كبيراً من الأسهم ليثبت أنه "أهلاوي صميم".

وختم ساويرس قائلاً: "نادي مانشستر يونايتد، على سبيل المثال، بلغت قيمته السوقية 6 مليار دولار بفضل إدارته بمنظور اقتصادي".