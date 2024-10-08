البلشي: نقابة الصحفيين تدعم فلسطين في حربها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - أش أ:

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من حرب إبادة منذ عام ضد الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين، حيث أشار إلى أن المجلس نظم أكثر من 30 فعالية؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال البلشي: "في الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر، والذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر، نحاول من خلال هذا اللقاء الموسع استشراف المشهد الراهن، بالإضافة إلى فعاليات تضامنية لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والشعب الفلسطيني.

وعُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل".. حيث تناولت الندوة تطورات القضية الفلسطينية منذ حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة ولبنان، مع مناقشة تأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات نشوب حرب إقليمية.

جاءت الفعالية ضمن اليوم التضامني الذي نظمته النقابة تحت شعار "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان" بمناسبة مرور 51 عامًا على نصر أكتوبر، وذكرى عام على "طوفان الأقصى".

وعرضت الندوة فيلماً تسجيلياً قصيراً عن أبرز المحررين العسكريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر 1973، من بينهم فاروق الطويل من مجلة آخر ساعة، أحمد صفوت من دار الهلال، فاروق عبد الحميد من دار الهلال، يوسف الشريف من روزا اليوسف، محمد خلف الله من مجلة أكتوبر، أنطون عبده من الأهرام، رجائي الميرغني من وكالة أنباء الشرق الأوسط، طاهر حفني من الجمهورية، حمدي لطفي من دار الهلال، وعبد الله حسن من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقام نقيب الصحفيين بتقديم درع التكريم لكل من الأساتذة إبراهيم حسن مخلوف وعبده مباشر، وعبد الله حسن .