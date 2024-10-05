تحذير برلماني من انتشار مواقع وتطبيقات المراهنات

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني والمراهنات التي تُهدد السلم الاجتماعي.

وأشار "محسب" إلى أن هذه التطبيقات شهدت انتشارًا واسعًا بين الشباب في الآونة الأخيرة، مدفوعة بالسعي لتحقيق الثراء السريع، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالأمن المعلوماتي والشخصي. وأكد أن القانون المصري يُجرم القمار والمراهنات بجميع أشكالها، ومع ذلك، تحولت هذه المواقع إلى ظاهرة شائعة بسبب الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها كثير من المصريين، بالإضافة إلى بعض الأفراد الذين يبحثون عن الإثارة والتشويق، مما يسبب لهم خسائر مالية جسيمة.

كما وصف "محسب" مواقع المراهنات الإلكترونية بأنها "قنبلة موقوتة"، مشيرًا إلى غياب الوعي اللازم، مما أدى إلى إدمان عدد كبير من الشباب عليها، بل وأكد أن بعض الحالات أدت إلى جرائم مثل حادثة شاب قتل جدته للاستيلاء على أموالها لاستخدامها في المراهنات.

وأوضح أن هذه المواقع تُعتبر مصدر ضرر للاقتصاد المصري، حيث تؤدي إلى خروج الأموال من البلاد، إذ يعتمد المستخدمون غالبًا على بطاقات ائتمانية أو بنكية أو محافظ إلكترونية، مما يزيد من خطر التعرض لعمليات الاحتيال.

وطالب "محسب" بحظر التطبيقات والمواقع المعروفة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المستخدمين من الوصول إليها، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية بمخاطر هذه المواقع. كما شدد على أهمية تعديل القوانين لتجريم المراهنات عبر الإنترنت.