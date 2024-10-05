لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

كتب- محمد أبو بكر:

يشغل موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص، اهتمام عدد كبير من المواطنين والعاملين، الذين يتطلعون لمعرفة تفاصيل الإجازة وتطبيقها.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص، كما يلي:

وحدد محمد جبران، وزير العمل، موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص.

وقال "جبران"، إن غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، سيكون موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء قرار وزير العمل بتحديد موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص في إطار الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم حقوق العاملين.

كما جاء قرار الوزير، في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، موعدًا لإجازة 6 أكتوبر 2024، للقطاع العام، والعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973.

ووفقًا لقانون العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

وبحسب المادة 52 من قانون العمل، يستحق العاملون في موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص إجازة بأجر كامل، وذلك خلال أيام العطلات الرسمية والأعياد، كما تحددها الوزارة المختصة.

وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات، بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، لضرورة متابعة تنفيذ موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص في المنشآت والشركات، وضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة.