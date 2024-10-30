نشرة التوك شو| حقيقة قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان.. ومستجدات أزمة طلاء أسود قصر النيل

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، أن ما جرى لتماثيل أسود كوبري قصر النيل هو أعمال تنظيف وحماية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الأيام الماضية كان أمرًا ضروريًا بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في أسعار المواد البترولية والدعم المقدم من الدولة

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم إزالة كوبري السيدة عائشة، إلى جانب تنفيذ المزيد من الأعمال التي من شأنها تيسير حركة المرور في المنطقة.

أعلنت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء إنشاء 3 مراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة في حديقة الأورمان، مشددًا على أن ما يُنشر من شائعات حول عمليات التطوير لا أساس له من الصحة.