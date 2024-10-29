باستثمارات 5 مليارات جنيه.. بدء إنشاء 3 مراكز تجارية جديدة بالمحافظات

كتبت - داليا الظنيني:

أعلنت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء إنشاء 3 مراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وقالت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى: "ستوفر هذه المراكز مجموعة متنوعة من المنتجات وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة".

وأضافت: "ستوفر هذه المراكز آلاف فرص العمل وتسهل وصول السلع للمواطنين".

وأكدت هبة أن هذه المشاريع هي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتهدف إلى نشر مثل هذه المراكز في جميع المحافظات، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وزيادة فرص العمل.

وختمت بقولها: "فور استلام الأرض بعد التعاقد، تبدأ مرحلة الإنشاء في غضون أسبوعين إلى شهر. واستثمارات تلك المناطق الثلاث في حدود 5 مليارات جنيه سيتم ضخها خلال فترة التنفيذ".