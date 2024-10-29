متحدث الوزراء: أسعار الوقود لن ترتفع لفترة لا تقل عن 6 أشهر

كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الأيام الماضية كان أمرًا ضروريًا بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في أسعار المواد البترولية والدعم المقدم من الدولة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN" المصرية، مساء السبت، أن مصر وصلت إلى التوازن في أسعار المواد البترولية في عام 2024، لكن الأوضاع الدولية أدت إلى اختلال هذا التوازن، وتعمل الدولة على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم من خلال عملية رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، بهدف تمكين المواطنين من استيعاب الزيادات تدريجيًا.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما من شأنه أن يساهم في خفض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة إلى أقل من 10%.