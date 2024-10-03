نصف سيدات مصر يعانين من السمنة.. أرقام صادمة عن سوء التغذية في مصر

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، عن عدد من الإحصائيات المتعلقة بأمراض سوء التغذية في مصر، والتأثيرات الناجمة عنها بين المصريين.

وقالت "خيري" إن مصر تواجه التحدي المتمثل في العبء المزدوج لسوء التغذية، حيث يتواجد نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة مع مشاكل زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي.

ولفتت البيانات التي عرضتها عميدة معهد التغذية خلال ورشة تدريبية للإعلاميين، إلى ارتفاع معدل انتشار فقر الدم بين الأطفال الصغار (5-59 شهرًا) والذي يؤثر على 40 -50% من الأطفال في معظم المحافظات المصرية.

وأوضحت أن المسح الصحي السكاني الذي أجري عام 2011، أظهر أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال المصريين من الميلاد وحتى 5 سنوات تقدر بنحو 11.5 %.

وأشارت عميدة معهد التغذية إلى أن نسبة انتشار الوزن الزائد بين البالغين فوق 15 سنة تقدر بنحو 27.3 %، فين حين ترتفع هذه النسبة لـ 35.7 % فيما يخص معدلات السِمنة.

وأوضحت أن نسبة انتشار السمنة بين الرجال تبلغ 24.8%، في حين ترتفع هذه النسبة بشكل حاد لتصل إلى 48.8% بين السيدات.

ولفتت إلى مشاكل زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، فيما في ذلك ارتفاع ضغط الدم بنسبة 29%، وارتفاع دهون الدم بنسبة 19.5%، و18.4 % مصابون بالسكري.

وقالت "خيري" إن الوفيات السنوية المقدرة بسبب السمنة بلغت حوالي 115 ألف حالة، ما يمثل نحو 19% من إجمالي الوفيات المقدرة عام 2020.

وتطرقت عميدة معهد التغذية إلى معدلات الاستهلاك من الأصناف الغذائية المختلفة بالنسبة لعدد الأسر المشاركة بالبحث القومي للاستهلاك الغذائي الذي أجري عامي 2013 إلى 2015.

وأضافت: كانت الأصناف الأكثر استهلاكا من 90% فأكثر من الأسر هي: الحبوب – الزيوت النباتية – الحلوى والأصناف المحلاة – الملح والخضروات، تبعتها البقوليات بنحو 74%، والجبن بنحو 65%، والدرنات 50%، ولم يتخطى استهلاك الفاكهة والألبان والبيض أكثر من 30% من الأسر.