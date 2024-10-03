نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية
كتبت -داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير..
وزير الزراعة: قمنا بالتصدي لارتفاع أسعار البيض والبطاطس بهذه الطريقة
زف علاء فاروق وزير الزراعة، أخبارا سارة للمواطنين، قائلاً: إن وزارة الزراعة توفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة في منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على توفير البيض والدواجن بأسعار تنافسية
رجعنا الإسرائيليين بالبيجامات".. أحمد موسى: أكتوبر شهر الانتصارات
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما حققه الجيش المصري من نصر كبير في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، قائلاً: «شهر أكتوبر بالنسبة لنا هو شهر الانتصارات، ومحدش أبدًا هيقدر يكرر اليوم ده إلا مصر والقوات المسلحة المصرية
"حقوق المنوفية" تكشف تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية: هذه العقوبات تنتظره
كشف الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تفاصيل ما حدث من قبل أستاذ جامعي بالكلية بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا له وهو يسب طلابه بألفاظ نابية، موضحا أنه أثناء إلقاء محاضرة للفرقة الأولى، قام أستاذ بكلية الحقوق بذكر بعض الألفاظ التي تتنافى مع القيم الأخلاقية.
هل تتأثر أسعار النفط والذهب بالضربات الإيرانية على إسرائيل؟.. خبير استراتيجي يجيب
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصاعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
ما الفرق بين الحرص والبخل؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعين من الناس في ما يتعلق بالإنفاق، أولهما نوع يحسب كل شيء بدقة ويدقق في مصروفاته، ويصف نفسه بأنه "حريص"، وأما النوع الثانى لا يريد أن ينفق نهائيا
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