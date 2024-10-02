وزير الزراعة: قمنا بالتصدي لارتفاع أسعار البيض والبطاطس بهذه الطريقة

كتبت- داليا الظنيني:

زف علاء فاروق وزير الزراعة، أخبارا سارة للمواطنين، قائلاً: إن وزارة الزراعة توفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة في منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على توفير البيض والدواجن بأسعار تنافسية.

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": نقوم بتوفير كرتونة البيض للمواطن من منافذنا بـ150 جنيه.

وأضاف فاروق : توصلنا إلى اتفاق مع منتجي الدواجن يقضي بضخ نحو 2500 طبق بيض مائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها يومياً.

وحول ارتفاع أسعار البطاطس قال فاروق: قمنا بشن حملات على ثلاجات البطاطس لتخفيض الأسعار في الأسواق، ولاحظنا تواجد تخزين للبطاطس بكميات كبيرة، وتم طرحها في الأسواق.