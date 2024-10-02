"رجعنا الإسرائيليين بالبيجامات".. أحمد موسى: أكتوبر شهر الانتصارات

كتبت -داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما حققه الجيش المصري من نصر كبير في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، قائلاً: «شهر أكتوبر بالنسبة لنا هو شهر الانتصارات، ومحدش أبدًا هيقدر يكرر اليوم ده إلا مصر والقوات المسلحة المصرية».

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد: "لو أرضك محتلة لا تتكلم عن انتصارات، فالمنتصر الحقيقي هو الذي استطاع استرجاع أرضه".

وتابع: مصر كبدت إسرائيل خسائر كبيرة وفادحة في حرب أكتوبر 1973، والعدو الإسرائيلي منذ هذا التوقيت أصبح يدرك مدى قوة مصر العسكرية، وقدرات أبناءنا من القوات المسلحة المصرية.

وأكمل: لا أحد يستطيع أن ينسى ما حدث في حرب السادس من أكتوبر، واستعادة الأراضي المصرية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: «رجعناهم بالبجامات الكستور، ودمرنا خط بارليف الإسرائيلي، أصعب مانع مائي في العالم؛ بخرطوم مياه».

من ناحية أخرى، أوضح موسى، أن غدًا في الساعة الخامسة مساءًا، سيتم تخريج دفعة جديدة من أبناء القوات المسلحة المصرية من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكمل: عايز الكل يتابع حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية غدًا، من مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، فسيكون هناك مفاجآت كبرى خلال حفل التخرج.