وزير الزراعة: رفع الحظر عن الحاصلات المصدرة إلى بعض دول الخليج

كتب- محمد نصار:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تتمتع بثقة في جميع الأسواق العالمية.

وقال "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة.

وتابع الوزير: أعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة بالإضافة إلى تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تجتمع شهريًا لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أي معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.