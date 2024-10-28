السكة الحديد: تشغيل عربات مكيفة فرنساوي بين القاهرة وسوهاج بداية من 30 أكتوبر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين "القاهرة - سوهاج" والعكس.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

وتقرر اعتبارًا من يوم الخميس 30/10/2024 تشغيل قطار 998 "القاهرة - سوهاج" بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوي مطور، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 "سوهاج - القاهرة" على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة.

وأكدت الهيئة، أنه يترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.