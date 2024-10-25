عصام الجزار أمينًا عامًا لاتحاد القبائل العربية

كتب- عمرو صالح:

أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، تعيين المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق أمينا عامًا لاتحاد القبائل والعائلات المصرية.

جاء ذلك على هامش اجتماع هيئة مكتب الاتحاد، لوضع اللمسات الأخيرة للاحتفال بنصر أكتوبر بحضور المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الاتحاد.

ومن المقرر أن يشهد اتحاد القبائل والعائلات المصرية احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة غدا السبت ٢٦ أكتوبر، وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

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