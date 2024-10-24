وزير الشئون النيابية: مبادرة حياة كريمة حققت المعادلة الصعبة

كتب- نشأت علي:



استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفدًا من مؤسسة حياة كريمة، برئاسة الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.



وفي بداية اللقاء، أشاد المستشار فوزي، بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في تحسين مستوى الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المؤسسة نجحت في تحقيق "المعادلة الصعبة" بتقديم نموذج فريد للتنمية الشاملة في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، الذي لم يحظَ بالاهتمام الكافي لفترات طويلة.



وأكد الوزير، أن ما تقوم به مؤسسة حياة كريمة من توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الأفراد يساهم بشكل فعال في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.



ومن جانبها، استعرضت الدكتورة عهود، وافي الجهود والإنجازات التي حققتها المؤسسة على مدار الخمس سنوات الماضية، مع التأكيد على التزام المؤسسة بمواصلة العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال تطوير الخدمات والبنية التحتية، وتمكين الفئات المستهدفة.



كما سلطت الضوء على خطط المؤسسة المستقبلية لتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.



وفي ختام اللقاء، أكد الوزير فوزي على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية، موضحًا أن الشراكة بين الجانبين تساهم في توسيع نطاق الفائدة لتصل إلى جميع المواطنين.



حضر اللقاء أيضًا بثينة مصطفى وأحمد أمجد، نائبَي رئيس مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء المكتب الفني للمؤسسة.