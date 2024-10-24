هل تعود مفاوضات سد النهضة بعد قمة البريكس الحالية؟

كتب- عمرو صالح:

تسود حالة من الترقب بشأن إمكانية استئناف مفاوضات سد النهضة بعد قمة البريكس الحالية، حيث أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق حول الملء والتشغيل للسد حتى بعد الانتهاء من عملية البناء والملء الأول.

وأضاف شراقي، أن تاريخ المفاوضات شهد العديد من المنعطفات، إذ بدأت منذ زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف لإثيوبيا في مايو 2011، وتواصلت الجهود عبر جولات متعددة مع تدخلات من جهات دولية مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وفيما يتعلق بالقمة الحالية، أوضح "شراقي"، أنها يُحتمل أن تفتح الأبواب لمفاوضات جديدة، خاصة مع حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مما قد يُعطي فرصة للبحث عن حل وسط للخلافات المتعددة حول السد.

"شراقي" أعرب عن أمله في أن تكون هناك تحركات إيجابية بعد هذه القمة، إذ تعود جميع الأطراف للبحث عن سبل لاستئناف المفاوضات.

وأضاف: تتابع الأوضاع عن كثب، ومع وجود مشكلات أخرى في المنطقة، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه القمة ستؤدي إلى تقدم ملموس في هذا الملف الشائك.

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