بث مباشر| الرئيس السيسي يشارك في الجلسة العامة الثانية لقمة بريكس

القاهرة - مصراوي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس، بحضور زعماء ورؤساء وفود دول التجمع؛ لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام القمة.

وانطلقت اليوم الأربعاء قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيس السيسي، والتي تستمر أعمالها حتى غد الخميس.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.