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بث مباشر| الرئيس السيسي يشارك في الجلسة العامة الثانية لقمة بريكس

01:24 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس، بحضور زعماء ورؤساء وفود دول التجمع؛ لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام القمة.

وانطلقت اليوم الأربعاء قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيس السيسي، والتي تستمر أعمالها حتى غد الخميس.

ومن المنتظر أن يستعرض الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي قمة بريكس
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