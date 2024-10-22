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بوتين: التعاون مع مصر يسير بوتيرة ثابتة.. وروسيا مهتمة بتطويره

11:02 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بو

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القاهرة - أ ش أ:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة "بريكس"، أن موسكو مهتمة بتطوير التعاون مع القاهرة، مشددا أن ذلك يسير بوتيرة ثابتة.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "نحن نولي اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات الودية مع مصر، الشريك القديم والموثوق لروسيا"، مذكرا بأن البلدين احتفلتا العام الماضي بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأكد أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.

وقال الرئيس الروسي: "نحن نمضي قدما بوتيرة ثابتة في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تمثل مصر ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع إفريقيا".

ومن جانبه، لفت الرئيس السيسي إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في الأنشطة التي نظمت على هامش رئاسة روسيا لقمة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، مضيفا: "نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا، ونقدر الدعم الروسي المقدم لمصر".

وأشاد الرئيس السيسي، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس بوتين، بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية المصرية ومنها محطة الضبعة النووية.

هذا المحتوى من

Asha
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