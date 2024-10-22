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بوتين يستقبل السيسي وعددًا من الزعماء خلال عشاء عمل ضمن "قمة بريكس"

08:26 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددًا من الزعماء المشاركين بقمة بريكس خلال عشاء العمل المخصص للوفود المشاركة.

كان الرئيس السيسى، وصل إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بوتين يستقبل السيسي فلاديمير بوتين عشاء عمل ضمن قمة بريكس قمة تجمع دول بريكس
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