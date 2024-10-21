"خطة النواب": مراجعة صندوق النقد لا تعني التخلي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس حرص الرئيس على تخفيف الضغط على المواطن.

وأضاف "عمر"، لمصراوي، أن توجيهات الرئيس لا تعني التراجع عن ما تم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ عام 2016، خاصة أن برنامج الإصلاح حقق نتائج إيجابية في الاقتصاد المصري.

وأوضح البرلماني، أن ضغط الصندوق علي المواطن، ظهر بقوة بسبب الأحداث الجيوسياسيية التي تشهدها المنطقة العربية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس وتأثرت المنطقة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان واليمن.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف من إعادة النظر في اشتراطات صندوق النقد تحقيق موائمة بين متطلبات الصندوق وعدم الضغط على المواطنين"، لافتا إلى أن الصندوق يقوم كل فترة بعمل مراجعة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتؤجل أحيانًا القرض ولكن تعود مرة أخري للموافقة عليه.