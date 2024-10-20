السيسي: "رغم الفقر المائي معملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر من المياه موجودة وثابتة لم تتغير على مدار عشرات وربما مئات السنوات.

وأضاف الرئيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: عشان تبقى واضحة للعالم كله، حصة مصر موجودة لم تتغير على مدى عشرات أو مئات السنين، بنتكلم تقريبا في 55 مليار متر مياه، في دولة من عدد سكان 4 ملايين لـ 106 ملايين نسمة دلوقتي وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد ومعملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا المائية، وإحنا طبقا لمعايير الأمم المتحدة في حالة فقر مائي شديد.

وتابع الرئيس السيسي: دخلنا في برنامج ضخم جدًا على مدى العشر سنوات الماضية للاستفادة من معالجة المياه بشكل ضخم يجعلنا يمكن رقم 2 على مستوى الدول في العالم بإنفاق أرقام هائلة في هذا الأمر سواء للشرب أو الصرف الزراعي.

وواصل الرئيس: خلاصة الكلام، الأزمة وإن كانت أزمة لكن بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف ممكن تتحول إلى منحة جيدة جدًا.