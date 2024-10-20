التنمية المحلية: استرداد مليون متر بعد إزالة 1232 حالة بناء مخالفة

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 في 12 أكتوبر الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، حيث نجحت الدولة في استرداد مليون و84 ألف متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 9427 فدانًا زراعة.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 24 لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحًا غير مسبوقًا في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة.

وأكدت أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 24، ولفتت إلى أن القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بمحافظة أسيوط تمكنت من استرداد حوالي 392 ألف متر مربع بعد إزالة 73 مبنى مخالفًا، تليها محافظة قنا التي استردت 194 ألف متر مربع بعد إزالة 219 مبنى، ثم الجيزة والتي استردت 192 ألف متر مربع بع إزالة 36 مبنى.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الأقصر حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بها في استرداد 5110 أفدنة زراعية بإجمالي 65 حالة تعدٍ، تليها محافظة البحيرة التي نجحت في استرداد 1061 فدان زراعة بإجمالي 199 حالة تعدٍ، ثم الفيوم بـ 879 فدانًا بإجمالي 27 حالة تعدٍ.

وطالبت الدكتورة منال عوض، القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة بكل قوة وحسم ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 24 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على التصدي لأي محاولات لتبوير الأراضي بالبناء المخالف عليها، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مشددة أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.