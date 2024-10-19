"الزراعة": 6.9 مليون طن صادرات زراعية بـ4.04 مليار دولار مقارنةً بـ2023

كتب- أحمد سعيد:

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اليوم السبت، من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي، بشأن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى ١٦ أكتوبر الجاري؛ حيث تجاوزت ٦.٩ مليون طن من المنتجات الزراعية، بنحو ٤ مليار دولار و٣٧ مليونًا، بزيادة قدرها ٩٨٠ مليون دولار وأكثر من ٥٧٤ ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هو الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والبطاطا والمانجو والطماطم والثوم والفراولة والجوافة والرمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و٢٧٤ ألفًا و٢٩٥ طنًّا، بالإضافة إلى تصدير ٩٧٣ ألفًا و١٣٠ طنًّا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ٢٨١ ألفًا و ٧٨٥ طنًّا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

وقال التقرير: احتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الرابع بإجمالي ٢٢٥ ألفًا و ٣٥ طنًّا، واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي ١٧٩ ألفًا و٩٩٣ طنًّا، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ١٥٣ ألفًا و٧٣٦ طنًّا، واحتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي ١٠٣ آلاف و٣ أطنان.

وتابع التقرير: واحتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٦٠ ألفًا و٦٢٤ طنًّا، واحتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفًا و١٤٦ طنًّا، ويليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي ٢٤ ألفًا و٢٣٧ طنًّا، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفًا و295 طنًّا، واحتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ١٢ ألفًا و٧٢٠ طنًّا.