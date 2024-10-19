إعلان

BBC

عمرو أديب عن صعود كلب قمة الهرم: دعاية بالمليارات

01:30 ص السبت 19 أكتوبر 2024

صعود كلب قمة الهرم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقطع فيديو التقطه أحد السياح الإنجليز بالصدفة أثناء قيادته طائرة شراعية فوق الأهرامات، أظهر كلبًا يتجول فوق قمة الهرم.

قال قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: كلب بلدي عمل دعاية بمليارات للسياحة في مصر، مشاهدات الفيديو تخطت الملايين حول العالم،

وتابع مقدم "الحكاية: "الكلب قدر يطلع الهرم وكأنه ماشي في غيط برسيم، نتحدث عن ارتفاع 150 متر، العالم كله يتسائل كيف صعد هذا الكلب لقمة الهرم؟"

من جانبه عقب العقيد جمال صالح قائد وحدات كلاب الحرب سابقًا على الواقعة موضحًا: الكلب البلدي هو الكلب الفرعوني القديم الموجود في رسومات المعابد ومصر بيئته الأصلية رغم تسجيله مؤخرًا باسم الكلب الكنعاني كذبًا.

وأوضح صالح أن السلوك الحيواني الطبيعي للكلب البلدي هو اعتلاء القمم ولديه الكفاءة في تحديد مساره صعودًا واستخدامه نفس المسار هبوطًا، ومن المحتمل أن حنينه لبيئته القديمة قادته لصعود قمة الهرم

صعود كلب قمة الهرم عمرو أديب، الحكاية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مع نظرة مستقبلية إيجابية.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر
بعد تحريك أسعار المحروقات.. كيف تأثرت المواصلات والخبز السياحي والخضروات؟
تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (مُحدث)