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تصل لـ25%.. شعبة المخابز: زيادة مرتقبة في أسعار المخبوزات والفينو والعيش السياحي

03:45 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

زيادة مرتقبة في أسعار المخبوزات والفينو

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كتب- محمد أبو بكر:

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة، إنه من المقرر زيادة أسعار المخبوزات والفينو في الأفران السياحية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%.

وأضاف "فكري" في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن سعر الخبز السياحي سيشهد أيضًا زيادة تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن سبب زيادة الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، بالإضافة إلى زيادة سعر الدقيق بما يصل إلى 1000 جنيه في الفترة السابقة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

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