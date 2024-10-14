نشرة التوك شو| تفاصيل حادث قطار المنيا.. وضوابط رفع أسعار الخدمات الإسعافية 300%

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن رئيس الوزراء كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بعقد اجتماع مع النقابات الطبية، للعمل على كتابة الدواء بالأسم العلمي، للحد من فاتورة الإستيراد، موضحًا أنه يتم تسجيل الدواء الأجنبي ومعه 12 صنفًا مثيل له مصري، وبنفس كفاءة الدواء الأجنبي، وبأسعار أقل من المستورد.

أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أن زيادة أسعار الخدمات لا تشمل الحالات الطارئة والحوادث، وتبقى مجانية للجميع.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن السبب الرئيسي في إصابات أعداد كبيرة فيروس الأنفلونزا الموسمية متعلق بتغير الفصول

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث قطاري المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن هناك 21 حالة مصابة بإصابات طفيفة، موضحًا أنه تم خروج 20 حالة منهم بعد تلقي الرعاية الصحية، وحالة واحدة فقط التي تتلقى الرعاية الآن، وحالة

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر الدولة الأولى عالميًا في الجفاف