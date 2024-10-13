21 مصابًا.. "الصحة "تكشف تفاصيل حادث قطار المنيا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث قطاري المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن هناك 21 حالة مصابة بإصابات طفيفة، موضحًا أنه تم خروج 20 حالة منهم بعد تلقي الرعاية الصحية، وحالة واحدة فقط التي تتلقى الرعاية الآن، وحالة وفاة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك تنسيق بين هيئة الرعاية العاجلة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من أجل نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وتم نقلهم من خلال 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وتابع: "هناك تدريب ومحاكاة مستمرة لأطقم الإسعاف؛ للتعامل السريع مع مثل تلك حالات الطوارئ".

ونفى عبدالغفار وجود أي تدخل جراحي للحالة المتواجدة في المستشفى الآن، معلقا: يعاني فقط من خلع في مفصل الكتف، وحالته الصحية مطمئنة.