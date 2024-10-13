مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد الإصابة بـ"الإنفلونزا الموسمية"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن السبب الرئيسي في إصابات أعداد كبيرة فيروس الأنفلونزا الموسمية متعلق بتغير الفصول.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن أعداد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية وكورونا لا تشكل أي موقف استثنائي.

ولفت إلى أن الفيروسات يتصدرها فيروس الأنفلونزا الموسمية وبعض حالات الكورونا؛ هي المتسببة في أعداد الإصابات التنفسية في الوقت الحالي، موضحًا أن أعداد الإصابة في هذا التوقيت من العام متوقعة وطبيعية.

وأشار إلي أن أكثر الأعراض شيوعًا بين المصابين في الوقت الحالي تتمثل في ارتفاع الحرارة والسعال وتكسير في الجسم والالتهاب التنفسي.

وأوضح: استخدام الأدوية بطريقة عشوائية أو بدون وصفة طبية خطر كبير ولابد في مثل هذه الحالات خاصة الإعياء الشديد وارتفاع الحرارة عدم الحصول على أي دواء إلا باستشارة طبيب.