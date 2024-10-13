بعد زيادته.. ننشر أسعار لقاح الإنفلونزا بـ"فاكسيرا" والوحدات الصحية -(مهم لهذه الفئات)

كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة سعر التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية إلى 170 جنيهًا بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي ضخمت مزيدًا من الجرعات تزامنًا مع الطلبات المتزايدة من المواطنين.

وسبق أن أعلنت هيئة الدواء المصرية، توفير 920 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية من نوع "إنفلوفاك" بالسوق المحلي، وتوزيعها على الصيدليات خلال الأسابيع الماضية.

وبخلاف توفير لقاح الإنفلونزا بالمراكز الحكومية، يجري توفير نوعين كذلك بفروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، سواءً في مقر الشركة بالعجوزة، أو بفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

ووفق مصدر بالشركة، لمصراوي، فإنه تم طرح نوعين من لقاحات الإنفلونزا الموسمية، من بينها "فاكسي جريب"، والذي سيكون سعره بنحو 370 جنيها، في حين سيكون سعر لقاح "إنفلوفاك" بنحو 350 جنيهًا.

وجرى توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

أولوية الحصول على اللقاح

يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، والطفل في المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات فإذا كان أول مرة له لتلقي اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل، إما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح في السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط.

وتشمل الفئات المستهدفة باللقاح:

- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملون بالمجال الصحي.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا

شددت وزارة الصحة على ضرورة الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح؛ للحماية من الإصابة بالإنفلونزا وتشمل:

* اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار.

* تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

* تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ولا تشارك أدواته.

* نظف الأسطح بشكل منتظم.

* تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن اللقاح الجديد يستهدف أربع سلالات رئيسية من الفيروس، بما في ذلك سلالات H1N1، H3N2، مما يزيد من فرص الحماية ويقلل من انتشار الفيروس.

وتشير التقارير إلى أن لقاح عام 2025 قد زاد فعاليته بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس تحسينات في تركيبته من خلال استهداف سلالات فيروسية أكثر شيوعاً، كما تشير التقديرات إلى أن استخدام اللقاح الجديد يمكن أن يقلل حالات الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تصل إلى 50% في المجتمعات التي تحصل على التطعيم، ويساعد على تقليل الضغط على أنظمة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن حوالي مليار شخص يصابون سنويًا بالإنفلونزا، منهم ما بين 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، وبالتالي يُعد اللقاح أفضل وسيلة للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا وتجنب مضاعفاتها الخطيرة.

ولفت "محمدي" إلى أن الإنفلونزا قد تتسبب في وفاة ما بين 290 إلى 650 ألف حالة مرتبطة بالجهاز التنفسي، مبينا أن الأطفال دون الخامسة، وكبار السن فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل هم أكثر الفئات عرضة للإصابة وحدوث المضاعفات.