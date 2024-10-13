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حدث في 8 ساعات| الأطباء تكشف مصير شكوى ضد طبيب قلب شهير.. وتفاصيل تعديلات قانون البناء الموحد

08:03 م الأحد 13 أكتوبر 2024

حدث في 8 ساعات

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كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦ دول من حوض النيل لإدارة مياة النيل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي..

تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون البناء الموحد

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

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عمرو مصطفى يُثير الجدل بمهرجان الموسيقى العربية بسبب "الموسيقار".. و"داغر" يرد

أثارت دار الأوبرا المصرية، حالة من الجدل بعد الإعلان عن ندوة "الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي"، والتي يشارك بها الدكتور أحمد درويش، والدكتور حسام لطفي، والمايسترو أمير عبدالمجيد.

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رئيس لجنة "التحقيق" بالأطباء: تلقينا شكوى ضد طبيب قلب شهير.. ولم نُحقق بعد

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء ومقرر لجنة التحقيق وآداب المهنة، إن النقابة تلقت شكوى ضد الدكتور "ج. ش." (طبيب قلب شهير)، خلال الأيام الماضية.

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نرفض أي إجراءات أحادية.. أول تعليق من وزير الري على اتفاقية عنتيبي

علق الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦ دول من حوض النيل لإدارة مياة النيل.

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بعد انتشاره في رواندا.. ماذا نعرف عن فيروس ماربورج "الفتاك"؟

عززت وزارة الصحة والسكان من إجراءات الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواءً الجوية أو البرية أو البحرية؛ لمواجهة فيروس "ماربورج" بعد انتشاره في دولة رواندا.

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