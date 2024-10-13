تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون البناء الموحد



كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وينشر مصراوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي جاءت كالتالي:-