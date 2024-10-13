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نرفض أي إجراءات أحادية.. أول تعليق من وزير الري على اتفاقية عنتيبي

07:24 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور هاني سويلم

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كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦ دول من حوض النيل لإدارة مياة النيل.

وقال "سويلم" لمصراوي: "نرفض أي إجراءات أحادية تتعلق بمياة النيل ومتمسكين بحقوقنا المائية"، مشيرًا إلى أن الإتفاقية غير ملزمة على مصر.

وعن مدى استجابة الموقف المصري لدعوات بعض دول الإتفاقية للحوار قال سويلم: "من المؤكد أن مصر ترحب بأي حوار من شأنه أن يحقق الصالح العام".

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول لأسبوع المياه.

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية اتفاقية عنتيبي دول حوض النيل مياة النيل مؤتمر أسبوع المياه
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