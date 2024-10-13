نرفض أي إجراءات أحادية.. أول تعليق من وزير الري على اتفاقية عنتيبي

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اتفاقية عنتيبي التي وقع عليها ٦ دول من حوض النيل لإدارة مياة النيل.

وقال "سويلم" لمصراوي: "نرفض أي إجراءات أحادية تتعلق بمياة النيل ومتمسكين بحقوقنا المائية"، مشيرًا إلى أن الإتفاقية غير ملزمة على مصر.

وعن مدى استجابة الموقف المصري لدعوات بعض دول الإتفاقية للحوار قال سويلم: "من المؤكد أن مصر ترحب بأي حوار من شأنه أن يحقق الصالح العام".

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول لأسبوع المياه.