ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد



كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها قد تكون كثيفة في بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة غدًا وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية كما يلي: