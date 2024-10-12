للوصول إلى العريش.. وزير النقل: إعادة تأهيل السكك الحديدية من الفردان إلى بئر العبد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن البنية الأساسية تشكل المحور الثاني من المحاور الرئيسية في تطوير السكك الحديدية، من خلال إنشاء خطوط جديدة.

وأضاف كامل الوزير، خلال افتتاح مشروع محطة قطارات صعيد مصر، في حضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه من بين المشروعات المهمة التي تم تنفيذها، هو سكك حديد الفردان- بئر العبد بطول 100 كيلومتر، بالإضافة إلى وصلة بطول 44 كيلومترًا بشرق بورسعيد، في إطار إنشاء ممر لوجستي يربط طابا بالعريش، قائلًا: "إن إعادة تأهيل خط السكك الحديدية من الفردان إلى بئر العبد، كانت ضرورية لتسهيل الوصول إلى العريش".

وأشار وزير النقل إلى أن الخط تم إنشاؤه عام 1916، وتعرض للتدمير والتخريب بالكامل عام 1967، وتمت إعادة تأهيل الخط من الفردان وحتى رمانة بطول 50 كيلومترًا في الفترة من 1998 وحتى 2001، ولكن تم سرقة الخط بالكامل في أحداث عام 2011.

وتابع وزير الصناعة: تم بدء استعادة كفاءة الخط من خلال ازدواج كوبري الفردان الحالي، وإنشاء كوبري جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول 640 مترًا، وتم تطوير جميع خطوط السكة الحديد الموجودة، سواء المتبقية أو الجديدة، واستعادة كفاءة 6 محطات سابقة، بالإضافة إلى إنشاء 2 محطة جديدة، وهما "محطة القنطرة شرق، ومحطة جلبانة". وتشمل المحطات الأخرى "محطة بالوظة، ومحطة رمانة، ومحطة نجيلة، ومحطة بئر العبد، ومحطة الجامعة الأهلية والتكنولوجية".