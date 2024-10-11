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الفصل التعسفي والإجازات وساعات العمل.. وزير العمل يكشف لمصراوي أهم بنود القانون الجديد

04:00 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد سيعالج النقاط الخلافية الموجودة في القانون السابق، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج.

وأكد جبران، في تصريحاته لمصراوي، أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، حيث يعالج قضية الفصل التعسفي ويهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة.

وأشار الوزير إلى أن القانون سيركز على مجموعة من الموضوعات الأساسية، مثل حماية حقوق العمال، وتنظيم الإجازات السنوية، وساعات العمل في المناطق الحرة والأعمال الشاقة.

كما أوضح جبران أن المناطق الحرة، مثل قطاع البترول والمناجم، تتطلب تنظيمًا خاصًا بسبب طبيعتها الفريدة مقارنة بباقي القطاعات.

وذكر وزير العمل أن الانتهاء من صياغة قانون العمل سيتم بمجرد استكمال مرحلة التشاور الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم المشروع لجميع النقابات ومنظمات العمل الدولية والجهات المعنية.

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