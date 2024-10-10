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الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية للواعظات لنشر الفكر الوسطي المستنير

08:56 م الخميس 10 أكتوبر 2024

وزارة الأوقاف

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(أ ش أ):

تطلق وزارة الأوقاف، غداً الجمعة، 5 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف: «القاهرة – أسيوط – سوهاج – بني سويف – الإسكندرية».

وقالت وزارة الأوقاف، إن هذه القوافل تأتي في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع، وذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص.

وتنطلق واعظات الأوقاف في طول مصر وعرضها محملات بالنور والخير والهدى والعلم والحكمة والبصيرة والسداد، وبكل قيم وأخلاق النبوة، منبهة على دور المرأة في بناء الوعي الديني، وبناء الوعي الثقافي، ومؤكدة أهمية دورها في خدمة المجتمع، وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الأوقاف قوافل دعوية للواعظات الفكر الوسطي المستنير الوعي الديني
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