حسب الدرجة.. زيادة أسعار سيارات الإسعاف بالملاعب - (تعرف على اللائحة الجديدة)

كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة الإسعاف المصرية، زيادة أسعار خدماتها المقدمة بالملاعب، بناءً على اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس.

ونصّت اللائحة الجديدة التي اطلع عليها مصراوي، على تكلفة تأمين المنافسات الرياضية لمراكز الشباب بألف جنيه، والمنافسات الرياضية لأندية الدرجات دون الممتاز بـ 1250 جنيها بحد أقصى 3 ساعات، على أن يضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية.

كما حددت اللائحة تكلفة تأمين المنافسات الرياضية لأندية الممتاز بـ 2500 جنيه بحد أقصى 3 ساعات ويضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية، وتأمين يوم رياضي بحد أقصى 6 ساعات 5900 جنيه على أن يضاف 500 جنيه لكل ساعة إضافية.

كما تبلغ تكلفة تأمين انتخابات الجمعية العمومية بـ 12500 جنيه للسيارة الواحدة خلال 12 ساعة فقط.

وكانت آخر زيادة لهذه الخدمات عام 2019 بلائحة أسعار الخدمات غير الطارئة لهيئة الإسعاف التي جرى إقرارها عام 2008.

ففي عام 2019، نصت اللائحة على تكلفة تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى بـ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 الف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الاسعافية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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