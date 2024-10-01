9 معلومات حول الشاعر السوداني الراحل محمد المكي إبراهيم

كتب- محمد شاكر:

توفي الشاعر السوداني محمد المكي إبراهيم، في أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد أمس، بعد صراع مع المرض.

محمد المكي إبراهيم، شاعر سوداني ولد بالأبيض في ولاية شمال كردفان تلقي تعليمة الأولي هناك، وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات حول الشاعر الراحل..

- درس الشاعر السوداني الثانوية في مدرسة خور طقت ثالثة أهم ثانويات السودان في العهد.

- تخرج في جامعة الخرطوم كلية القانون، والتحق بوزارة الخارجية في طليعة الملتحقين عام 1966.

- ظل يعمل بها طيلة ثلاثين عاماً إلى أن اضطرته للاستقالة منها ثورة الإنقاذ الوطني المنسوبة إلى التيار الإسلامي.

- بعد استقالته توجه الشاعر إلى الولايات المتحدة حيث واصل عمله الأدبي في مقارعة تلك الحكومة.

- خلال حياته الشعرية الحافلة نشر المكي أربعة مجموعات شعرية هي على التوالي:

أمتي 1968

بعض الرحيق انا والبرتقالة أنت 1972

يختبيء البستان في الوردة 1984

في خباء العامرية 1988

- ظهرت تلك الأعمال في عدة طبعات ثم نشرت في مجموعة واحدة عام 2000 من القاهرة.

- للشاعر كتابات فكرية عديدة بمختلف الصحف السودانية وبعضها مجمع في كتب منها:

"ظلال وأفيال"، و"في ذكرى الغابة والصحراء".

- كما نشر مجموعة مقالات عن ثورة أكتوبر وهي هبة ثورية جرت أحداثها في أكتوبر 1964 وكان من نتيجتها الإطاحة بأول حكم عسكري استبدادي في تاريخ السودان الحديث.

- له أيضا كتاب هام في التاريخ الثقافي لبلاده.