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خريطة الشرق الأوسط الجديد.. مصطفى بكري: جرائم نتنياهو لن تقتصر على فلسطين ولبنان

04:48 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

مصطفى بكري

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كتب- محمد نصار:

انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخاصة بتنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد.

وقال مصطفى بكري، عبر حسابه على "إكس": عندما يصرح "النتن ياهو" قائلًا بدأنا تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد، فاعلم أن جرائمه لن تقتصر على فلسطين ولبنان، بل ستمتد إلى مناطق أخرى.

وأضاف مصطفى بكري: إذا سقطت المقاومة، فاعلم أن الطريق بات مفتوحًا لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد وإنشاء إسرائيل الكبرى.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، قائلاً: فلتتوقف الخلافات والتنابذات وعمليات التشكيك، عدونا واحد ومصيرنا واحد.

مصطفى بكري جرائم نتنياهو الإعلامي مصطفى بكري
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