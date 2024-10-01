خريطة الشرق الأوسط الجديد.. مصطفى بكري: جرائم نتنياهو لن تقتصر على فلسطين ولبنان
كتب- محمد نصار:
انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخاصة بتنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد.
وقال مصطفى بكري، عبر حسابه على "إكس": عندما يصرح "النتن ياهو" قائلًا بدأنا تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد، فاعلم أن جرائمه لن تقتصر على فلسطين ولبنان، بل ستمتد إلى مناطق أخرى.
وأضاف مصطفى بكري: إذا سقطت المقاومة، فاعلم أن الطريق بات مفتوحًا لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد وإنشاء إسرائيل الكبرى.
واختتم الإعلامي مصطفى بكري، قائلاً: فلتتوقف الخلافات والتنابذات وعمليات التشكيك، عدونا واحد ومصيرنا واحد.
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